В пригороде Белграда найден чемодан с телом молодой россиянки
время публикации: 31 июля 2026 г., 17:59 | последнее обновление: 31 июля 2026 г., 17:59
В пригороде Белграда найден чемодан с телом молодой россиянки
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В поселке Падинска-Скела в пригороде Белграда было обнаружено тело молодой женщины. Тело было уложено в чемодан и брошено в один из каналов.
По предварительным данным, погибшей может быть 28-летняя гражданка России Людмила Туркова, считавшаяся пропавшей без вести с 25 июля.
По подозрению в совершении преступления правоохранительные органы задержали гражданина Турции. В настоящее время проводятся необходимые экспертизы и следственные действия.