Трамп: "Мы наносим по Ирану сильные удары и побеждаем"
время публикации: 31 июля 2026 г., 18:02 | последнее обновление: 31 июля 2026 г., 18:08
Трамп: "Мы наносим по Ирану сильные удары и побеждаем"
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Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что военное противостояние с Ираном "продвигается в хорошем направлении".
По словам главы Белого дома, американские силы продолжают наносить серьезный урон противнику.
"Мы наносим по ним сильные удары и побеждаем. В конечном счете у них просто не останется иного выбора, кроме как сдаться", – заявил Трамп.