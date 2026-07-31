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Ближний Восток

Трамп: "Мы наносим по Ирану сильные удары и побеждаем"

Дональд Трамп
Война с Ираном
время публикации: 31 июля 2026 г., 18:02 | последнее обновление: 31 июля 2026 г., 18:08
Трамп: "Мы наносим по Ирану сильные удары и побеждаем"
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Дональд Трамп
AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что военное противостояние с Ираном "продвигается в хорошем направлении".

По словам главы Белого дома, американские силы продолжают наносить серьезный урон противнику.

"Мы наносим по ним сильные удары и побеждаем. В конечном счете у них просто не останется иного выбора, кроме как сдаться", – заявил Трамп.

Ближний Восток
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