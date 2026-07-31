Трамп: "Мы наносим по Ирану сильные удары и побеждаем"

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что военное противостояние с Ираном "продвигается в хорошем направлении".

По словам главы Белого дома, американские силы продолжают наносить серьезный урон противнику.

"Мы наносим по ним сильные удары и побеждаем. В конечном счете у них просто не останется иного выбора, кроме как сдаться", – заявил Трамп.