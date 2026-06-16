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Израиль

Нетаниягу окончательно снял с повестки дня законопроект о яслях

Призыв ультраортодоксов
Коалиция
время публикации: 16 июня 2026 г., 13:57 | последнее обновление: 16 июня 2026 г., 14:01
Нетаниягу окончательно снял с повестки дня законопроект о яслях
Yonatan Sindel/Flash90

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу распорядился окончательно снять с рассмотрения Кнессета "законопроект о яслях".

Как сообщают источники в "Яадут а-Тора", Нетаниягу мотивировал свое решение тем, что нет возможности утвердить законопроект из-за отсутствия большинства в коалиции.

В ответ на это решение Нетаниягу глава "Дегель а-Тора" Моше Гафни объявил, что депутаты от этой партии, входящие в состав финансовой комиссии Кнессета, проголосуют против всех финансовых переводов, которые планирует коалиция.

Напомним, что законопроект позволяет обойти запрет БАГАЦа на предоставление скидок на посещение яслей детям из семей учащихся йешив, уклоняющихся от службы в ЦАХАЛе.

Израиль
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