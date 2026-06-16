Нетаниягу окончательно снял с повестки дня законопроект о яслях

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу распорядился окончательно снять с рассмотрения Кнессета "законопроект о яслях".

Как сообщают источники в "Яадут а-Тора", Нетаниягу мотивировал свое решение тем, что нет возможности утвердить законопроект из-за отсутствия большинства в коалиции.

В ответ на это решение Нетаниягу глава "Дегель а-Тора" Моше Гафни объявил, что депутаты от этой партии, входящие в состав финансовой комиссии Кнессета, проголосуют против всех финансовых переводов, которые планирует коалиция.

Напомним, что законопроект позволяет обойти запрет БАГАЦа на предоставление скидок на посещение яслей детям из семей учащихся йешив, уклоняющихся от службы в ЦАХАЛе.