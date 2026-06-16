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Израиль

Список трех арабских партий может быть сформирован до конца июня

Выборы 2026
РААМ
БАЛАД
время публикации: 16 июня 2026 г., 14:17 | последнее обновление: 16 июня 2026 г., 14:17
Список трех арабских партий может быть сформирован до конца июня
Yonatan Sindel/Flash90

Руководство партии БАЛАД объявило о намерении завершить процесс создания тройственного арабского списка до конца июня.

Речь идет об объединении трех партий – БАЛАД, ХАДАШ и ТААЛ - в то время как партия РААМ будет баллотироваться самостоятельно.

Руководство БАЛАД обвиняет РААМ в отказе от ранее достигнутых соглашений о создании технического блока. Вместе с тем, в БАЛАД заявляют, что "дверь для союза с РААМ остается открытой".

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