Список трех арабских партий может быть сформирован до конца июня

Руководство партии БАЛАД объявило о намерении завершить процесс создания тройственного арабского списка до конца июня.

Речь идет об объединении трех партий – БАЛАД, ХАДАШ и ТААЛ - в то время как партия РААМ будет баллотироваться самостоятельно.

Руководство БАЛАД обвиняет РААМ в отказе от ранее достигнутых соглашений о создании технического блока. Вместе с тем, в БАЛАД заявляют, что "дверь для союза с РААМ остается открытой".