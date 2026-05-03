"Шуферсаль" не одобрил повышение цен на продукцию "Тнувы" накануне Шавуота

Сеть "Шуферсаль" объявила, что не одобрит повышение цен на продукцию "Тнувы" и с 4 мая перестанет принимать молочные и другие продовольственные товары компании.

Заявление сделано на фоне решения "Тнувы" повысить цены на ряд молочных продуктов перед праздником Шавуот, когда в Израиле традиционно резко растет спрос на молочную продукцию.

В "Шуферсале" заявили, что "Тнува" действует в одностороннем порядке, в сложный период в сфере безопасности и несмотря на просьбу сети отложить подорожание.

По данным израильских СМИ, конфликт уже привел к снятию с полок части товаров "Тнувы", включая продукцию брендов "Пиреус" и "Йопле".