x
03 мая 2026
|
последняя новость: 13:27
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
03 мая 2026
|
03 мая 2026
|
последняя новость: 13:27
03 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Американская авиакомпания Spirit Airlines объявила о прекращении своей деятельности

США
Война с Ираном
Авиация
время публикации: 03 мая 2026 г., 12:41 | последнее обновление: 03 мая 2026 г., 12:44
Американская авиакомпания Spirit Airlines объявила о прекращении своей деятельности
AP Photo/Wilfredo Lee

Американская бюджетная авиакомпания Spirit Airlines сообщила о прекращении своей деятельности. Причиной этого стало удвоение цен на авиационное топливо после начала войны на Ближнем Востоке.

Администрация США подготовила план спасения Spirit, предусматривающий выделение ей федерального кредита на 500 миллионов долларов с тем, чтобы сохранить 14000 рабочих мест. План, инициированный президентом Трампом, вызывал критику в Республиканской партии.

Однако, сообщил министр Шон Даффи, это предложение было отвергнуто кредиторами. Компания требовала пакет помощи в размере 2,5 миллиардов долларов. Результатом стал крах Spirit, контролировавшей около 5% американского рынка воздушных перевозок.

Другие американские перевозчики сообщили, что предоставят застрявшим пассажирам билеты по сниженным ценам, чтобы те смогли вернуться домой. Персонал компании сможет сделать это бесплатно.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 26 апреля 2026

CNN: авиабилеты не подешевеют и после снижения цен на топливо