Американская авиакомпания Spirit Airlines объявила о прекращении своей деятельности

Американская бюджетная авиакомпания Spirit Airlines сообщила о прекращении своей деятельности. Причиной этого стало удвоение цен на авиационное топливо после начала войны на Ближнем Востоке.

Администрация США подготовила план спасения Spirit, предусматривающий выделение ей федерального кредита на 500 миллионов долларов с тем, чтобы сохранить 14000 рабочих мест. План, инициированный президентом Трампом, вызывал критику в Республиканской партии.

Однако, сообщил министр Шон Даффи, это предложение было отвергнуто кредиторами. Компания требовала пакет помощи в размере 2,5 миллиардов долларов. Результатом стал крах Spirit, контролировавшей около 5% американского рынка воздушных перевозок.

Другие американские перевозчики сообщили, что предоставят застрявшим пассажирам билеты по сниженным ценам, чтобы те смогли вернуться домой. Персонал компании сможет сделать это бесплатно.