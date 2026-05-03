x
03 мая 2026
|
последняя новость: 13:27
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
03 мая 2026
|
03 мая 2026
|
последняя новость: 13:27
03 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Бокс. Израильтянин Ян Зак победил в Тбилиси

Спорт/важное
Бокс
время публикации: 03 мая 2026 г., 12:22 | последнее обновление: 03 мая 2026 г., 12:22
Бокс. Израильтянин Ян Зак победил в Тбилиси
AP Photo/Ian Maule

В Тбилиси израильский боксер полутяжелого веса Ян Зак одержал седьмую победу на профессиональном ринге (в 7 поединках).

Он победил Аршдипа Сингха Батта (Индия). Нокаут в пятом раунде.

Бой проходил с преимуществом израильтянина.

В четвертом раунде Ян несколько раз потряс соперника сильными ударами. В пятом раунде израильтянин сбил соперника с ног. Сингх сумел подняться, но продолжить бой уже не смог.

Это его третье поражение в 14 боях на профессиональном ринге.

У Яна Зака пятая победа нокаутом.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 02 мая 2026

UFC. Пратес нокаутировал экс-чемпиона
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 25 апреля 2026

Бокс. Украинский супертяж со сломанным носом защитил титул WBC International
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 24 апреля 2026

Бокс. Экс-чемпион мира попался на допинге. Завтрашний бой отменен
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 12 апреля 2026

Бокс. Тайсон Фьюри победил россиянина