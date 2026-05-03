Бокс. Израильтянин Ян Зак победил в Тбилиси
время публикации: 03 мая 2026 г., 12:22 | последнее обновление: 03 мая 2026 г., 12:22
В Тбилиси израильский боксер полутяжелого веса Ян Зак одержал седьмую победу на профессиональном ринге (в 7 поединках).
Он победил Аршдипа Сингха Батта (Индия). Нокаут в пятом раунде.
Бой проходил с преимуществом израильтянина.
В четвертом раунде Ян несколько раз потряс соперника сильными ударами. В пятом раунде израильтянин сбил соперника с ног. Сингх сумел подняться, но продолжить бой уже не смог.
Это его третье поражение в 14 боях на профессиональном ринге.
У Яна Зака пятая победа нокаутом.
