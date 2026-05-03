В результате ДТП в Самарии погиб военнослужащий ЦАХАЛа

В ночь на 3 мая на 60-й трассе около поселка Рехелим, к востоку от Ариэля (Самария), столкнулись мотоцикл и автомобиль. В результате аварии погиб молодой мужчина, ехавший на мотоцикле.

Радиостанция "Галей ЦАХАЛ" опубликовала имя погибшего: 20-летний Натаниэль Айяла из Офры, служивший в бригаде "Нахаль".

Полиция сообщает, что в ходе расследования было установлено: мотоциклиста сбил автомобиль, который был угнан из района Тель-Авива несколько дней назад; водитель, причастный к аварии, скрылся с места происшествия пешком; ведется розыск.

Результаты предварительного расследования показали, что причиной аварии стал выезд мотоциклиста на встречную полосу и лобовое столкновение с легковым автомобилем.