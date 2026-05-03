x
03 мая 2026
|
последняя новость: 13:27
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
03 мая 2026
|
03 мая 2026
|
последняя новость: 13:27
03 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В результате ДТП в Самарии погиб военнослужащий ЦАХАЛа

ДТП
Иудея и Самария
Погибшие
время публикации: 03 мая 2026 г., 12:22 | последнее обновление: 03 мая 2026 г., 12:36
Натаниэль Айяла, 20 лет
В результате ДТП в Самарии погиб военнослужащий ЦАХАЛа
Пресс-служба МАДА

В ночь на 3 мая на 60-й трассе около поселка Рехелим, к востоку от Ариэля (Самария), столкнулись мотоцикл и автомобиль. В результате аварии погиб молодой мужчина, ехавший на мотоцикле.

Радиостанция "Галей ЦАХАЛ" опубликовала имя погибшего: 20-летний Натаниэль Айяла из Офры, служивший в бригаде "Нахаль".

Полиция сообщает, что в ходе расследования было установлено: мотоциклиста сбил автомобиль, который был угнан из района Тель-Авива несколько дней назад; водитель, причастный к аварии, скрылся с места происшествия пешком; ведется розыск.

Результаты предварительного расследования показали, что причиной аварии стал выезд мотоциклиста на встречную полосу и лобовое столкновение с легковым автомобилем.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 03 мая 2026

Полиция Израиля разыскивает угонщика, причастного к гибели мотоциклиста в Самарии
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 03 мая 2026

ДТП в Самарии, погиб мотоциклист