Ливанский телеканал удалил видео, изображавшее лидера "Хизбаллы" персонажем Angry Birds

Ливанский канал LBCI по распоряжению Генеральной прокуратуры удалил видео, высмеивающее генерального секретаря "Хизбаллы" Наима Касема. Главарь террористов и боевики группировки были представлены как персонажи игры Angry Birds.

"Хизбалла" выразила возмущение видео. "Оно содержит дешевые и оскорбительные выпады, снижающие уровень политической дискуссии до самого возмутительного уровня. Наши сторонники не будут втянуты в полемику, инициированную врагами сопротивления", – сообщила она.

LBCI – канал, адресованный в первую очередь христианской общине Ливана. В интернете начали распространяться изображения и видео, оскорбительные для ее лидеров – в том числе, маронитского патриарха Башары Бутруса аль-Раи.

Президент Ливана Жозеф Аун выступил со специальным обращением, в котором осудил атаки и оскорбления лидеров мусульманской и христианской общин: "Я призываю воздерживаться от оскорблений, учитывая их возможные негативные последствия, особенно в нынешней непростой ситуации в Ливане, которая требует национального единства".