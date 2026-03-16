Министр обороны Кац объявил о расширении наземной операции в Ливане

Министр обороны Исраэль Кац объявил о расширении наземной операции на территории Ливана.

После завершения совещания по оценке оперативной ситуации глава оборонного ведомства заявил, что ЦАХАЛ начал операцию по "ликвидации угроз и обеспечению безопасности жителей севера и Галилеи".

"Сотни тысяч шиитских жителей Южного Ливана, которые покинули и покидают свои дома, не вернутся в районы южнее Литани до тех пор пока не будет обеспечена безопасность жителей севера Израиля", - заявил Кац.

"Премьер-министр и я отдали распоряжение разрушить инфраструктуры террора в деревнях, прилегающих к границе с Израилем, так же как это было сделано в Рафиахе, Бейт Хануне и в тоннелях террора, которые построил ХАМАС в Газе", - добавил министр обороны.

Ранее пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что силы 91-й дивизии начали точечные наземные действия против ключевых целей на юге Ливана с целью расширения передовой полосы обороны.

Согласно сообщению военных, в рамках этой операции уничтожаются террористические объекты и ликвидируются боевики.

Перед вводом наземных сил ЦАХАЛ нанес по целям на юге Ливана артиллерийские и авиационные удары, чтобы устранить непосредственные угрозы для подразделений.