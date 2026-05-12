Резервисты собрали 10000 шекелей для нуждающихся ультраортодоксальных ешиботников

Группа резервистов ЦАХАЛа перевела часть своих служебных бонусов (более 10000 шекелей) пяти нуждающимся ешиботников из ультраортодоксального сектора как жест уважения к изучению Торы. Автором инициативы является Даэль Коэн – отец троих детей из Тель-Авива, член религиозно-сионистской общины "Рош Иегуди".

Коэн рассказал, что идея пришла к нему во время резервистской службы у въезда в ультраортодоксальный город Бейтар-Илит. "Они приносили попкорн и пироги, по-настоящему заботились о нас, – вспоминает Коэн. – А я ходил к ним учиться и молиться. Меня глубоко впечатлила их духовная сила". Он попросил местных жителей порекомендовать нуждающихся женатых ешиботников и перевел им деньги, пояснив: "Любовь и уважение – вот два столпа мира, в которых мы все сейчас отчаянно нуждаемся".

Однако далеко не все разделили его воодушевление. Адвокат Рони Эйтан заявил: "Передавать свой бонус за резервистскую службу тем, кто принадлежит к обществу, которое уже два с половиной года делает всё, чтобы другие воевали за него – это стокгольмский синдром и комплекс неполноценности". Яир Виглер из форума религиозных резервистов добавил: "Подставлять вторую щеку – это не по-еврейски". Д-р Шуки Фридман иронически прокомментировал инциативу Даэля Коэна: "В ответ на этот трогательный шаг группа ешиботников решила заменить резервистов на следующих сборах... Ах, нет".

У инициативы нашлись и защитники. Раввин Элиав Турджеман рассказал, что знает других офицеров, которые жертвовали крупные суммы ешиботникам, "потому что так поддерживается Тора в еврейском народе".

Сам Коэн призвал не превращать разногласия в ненависть: "Разрыв велик, и боль реальна. По ту сторону – хорошие люди, к которым есть претензии, и их надо обсуждать. Он также провел грань между просто уклоняющимися от службы и ешиботниками, которые искренне изучают Тору: "Тех, у кого в мире нет ничего, кроме Торы и святости, я боготворю. Не вопреки спорам, а параллельно".