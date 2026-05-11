Трамп провел совещание по Ирану, на столе возможное возобновление боевых действий
время публикации: 11 мая 2026 г., 21:36 | последнее обновление: 11 мая 2026 г., 21:36
Президент США Дональд Трамп провел в понедельник, 11 мая, совещание с членами Совета национальной безопасности. Темой обсуждения стали дальнейшие шаги в отношении Ирана, включая возможное возобновление военных действий. Об этом сообщил журналист Барак Равид в соцсети Х со ссылкой на трех высокопоставленных американских чиновников.
Ранее Fox News сообщил, что на мероприятии в Белом доме Трамп предупредил, что участникам придется говорить недолго, потому что его ждет "большая группа генералов", и это связано с Ираном.
