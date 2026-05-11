11 мая 2026
последняя новость: 21:49
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

Раскрыта сеть педофилов: среди задержанных – родители, совершавшие насилие над собственными детьми

Полиция
Расследование
время публикации: 11 мая 2026 г., 21:46 | последнее обновление: 11 мая 2026 г., 22:17
Раскрыта сеть педофилов: среди задержанных - родители, совершавшие насилие над собственными детьми
Avshalom Sassoni/Flash90

105-е подразделение следственного управления "Лахав 433" раскрыло педофильскую сеть, в рамках расследования задержаны восемь человек, сообщают "Мааpив" и новостная служба "Кан".

Среди задержанных – социальный работник, сотрудник автомобильной компании и работник хайтек-компании, которые, по данным следствия, вели "двойную жизнь", создавая впечатление благополучных отцов семейств.

Часть подозреваемых – родители малолетних детей, над которыми систематически совершали развратные действия и снимали это на видео, чтобы обмениваться с другими.

В ходе расследования была обнаружена их переписка, в ходе которой они подстрекали друг друга к совершению преступлений против несовершеннолетних, в том числе против собственных детей, детей соседей и знакомых.

Двоим задержанным уже предъявлены обвинения, еще два человека были задержаны 11 мая.

По данным "Кан", материалы дела оказались настолько тяжелыми, что даже опытные следователи, раскрывшие не одно дело о сексуальных преступлениях, испытывают шок при знакомстве с уликами.

Израиль
