Нетаниягу потребовал отложить рассмотрение апелляции по увольнению Бен-Гвира

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу представил в Высший суд справедливости (БАГАЦ) свой ответ на апелляцию с требованием уволить министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира.

Премьер-министр попросил суд отложить рассмотрение апелляции до окончания войны.

Одновременно Нетаниягу вновь заявил, что суд не имеет полномочий принимать решение об увольнении министра.

Согласно постановлению БАГАЦа, премьер-министр должен ответить не позднее 18 марта, почему он не увольняет Итамара Бен-Гвира. В письме, подписанном адвокатами премьер-министра, отмечается, что в связи с военными действиями, нет возможности провести полноценное обсуждение этого вопроса.

"Не говоря уже о юридическом обосновании утверждения о том, что у БАГАЦа нет полномочий рассматривать апелляции, и они должны быть отклонены по причинам, приведенным в предварительном ответе, ранее представленном в суд".