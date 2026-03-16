Нетаниягу потребовал отложить рассмотрение апелляции по увольнению Бен-Гвира

время публикации: 16 марта 2026 г., 12:58 | последнее обновление: 16 марта 2026 г., 13:02
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу представил в Высший суд справедливости (БАГАЦ) свой ответ на апелляцию с требованием уволить министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира.

Премьер-министр попросил суд отложить рассмотрение апелляции до окончания войны.

Одновременно Нетаниягу вновь заявил, что суд не имеет полномочий принимать решение об увольнении министра.

Согласно постановлению БАГАЦа, премьер-министр должен ответить не позднее 18 марта, почему он не увольняет Итамара Бен-Гвира. В письме, подписанном адвокатами премьер-министра, отмечается, что в связи с военными действиями, нет возможности провести полноценное обсуждение этого вопроса.

"Не говоря уже о юридическом обосновании утверждения о том, что у БАГАЦа нет полномочий рассматривать апелляции, и они должны быть отклонены по причинам, приведенным в предварительном ответе, ранее представленном в суд".

Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 04 февраля 2026

БАГАЦ потребовал от Нетаниягу объяснить, почему он не увольняет Бен-Гвира