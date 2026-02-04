x
04 февраля 2026
04 февраля 2026
04 февраля 2026
04 февраля 2026
БАГАЦ потребовал от Нетаниягу объяснить, почему он не увольняет Бен-Гвира

время публикации: 04 февраля 2026 г., 10:36 | последнее обновление: 04 февраля 2026 г., 10:40
Высший суд справедливости (БАГАЦ) издал промежуточное распоряжение по петиции с требованием уволить министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира.

"Мы сочли необходимым издать такое распоряжение, направленное в адрес премьер-министра. Он должен ответить на вопрос, почему воздерживается от того, чтобы уволить Итамара Бен-Гвира с поста министра национальной безопасности", – говорится в решении суда.

Издание промежуточного постановления означает, что с этого момента не истцы должны объяснять оправданность своего обращения, а ответчики, то есть правительство должно объяснить, почему не совершают действий, упомянутых в иске.

Такое распоряжение суда не означает само по себе, что суд принимает сторону истцов, однако свидетельствует, что, по мнению судей, есть общие основания для подачи иска.

Одновременно БАГАЦ принял решение расширить коллегию судей, которая будет рассматривать иск до девяти человек. Состав коллегии еще не определен.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу должен представить ответ в БАГАЦ до 10 марта. Заседание суда состоится 24 марта.

