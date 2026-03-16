x
16 марта 2026
16 марта 2026
последняя новость: 11:06
16 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Израиль

ВВС Израиля уничтожили самолет иранского лидера в аэропорту "Мехрабад" в Тегеране

Война с Ираном
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 16 марта 2026 г., 09:59 | последнее обновление: 16 марта 2026 г., 10:23
ВВС Израиля уничтожили самолет иранского лидера в аэропорту "Мехрабад" в Тегеране
Пресс-служба ЦАХАЛа

Минувшей ночью ВВС ЦАХАЛа точечным ударом уничтожили самолет лидера террористического режима Ирана в международном аэропорту "Мехрабад" в Тегеране.

Этот самолет использовал лично Али Хаменеи, ликвидированный Израилем в начале войны "Рычание льва" лидер террористического режима Ирана, а также другие высокопоставленные представители режима и иранские военные для продвижения военных закупок и поддержания связей со странами "иранской оси зла" посредством внутренних и международных рейсов.

Как отмечает пресс-служба ЦАХАЛа, уничтожение самолета наносит ущерб возможностям координации руководства террористического режима Ирана со странами оси, наращиванию военной мощи и способности режима к восстановлению. Таким образом, у иранского режима отнят еще один стратегический актив.

ЦАХАЛ продолжит действовать против любых средств, используемых военными силами террористического режима Ирана по всей территории Ирана.

