"Флотилия Сумуда" сообщила о неопознанных военных катерах рядом со своими судами
время публикации: 18 мая 2026 г., 01:11 | последнее обновление: 18 мая 2026 г., 01:11
В ночь на 18 мая "Флотилия Сумуда", направляющаяся из Турции на прорыв "морской блокады сектора Газы", сообщила об обнаружении неопознанных военных катеров рядом со своими судами.
Агентство Anadolu пишет, что военно-морские катера появились рядом с "Флотилией Сумуда" вскоре после того, как она сообщила о нахождении в международных водах Средиземного моря.
