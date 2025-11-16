Обрушение в Бейт-Шемеше, травмированы четыре девочки

Утром 16 ноября в Бейт-Шемеше произошло обрушение металлической конструкции одного из учебных заведений, в результате чего травмы получили четыре девочки 9-11 лет, сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".

Пострадавшие направлены в иерусалимские больницы "Адаса Эйн-Керем" и "Шаарей Цедек". Состояние – от легкого до средней тяжести.

Сотрудники МАДА говорят: настоящее чудо, что в результате этого обрушения никто не погиб.

Причина обрушения выясняется.