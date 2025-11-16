x
16 ноября 2025
|
последняя новость: 10:36
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
16 ноября 2025
|
16 ноября 2025
|
последняя новость: 10:36
16 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Обрушение в Бейт-Шемеше, травмированы четыре девочки

Мада
время публикации: 16 ноября 2025 г., 10:02 | последнее обновление: 16 ноября 2025 г., 10:32
Обрушение в Бейт-Шемеше, травмированы четыре девочки
Пресс-служба МАДА

Утром 16 ноября в Бейт-Шемеше произошло обрушение металлической конструкции одного из учебных заведений, в результате чего травмы получили четыре девочки 9-11 лет, сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".

Пострадавшие направлены в иерусалимские больницы "Адаса Эйн-Керем" и "Шаарей Цедек". Состояние – от легкого до средней тяжести.

Сотрудники МАДА говорят: настоящее чудо, что в результате этого обрушения никто не погиб.

Причина обрушения выясняется.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook