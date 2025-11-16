x
16 ноября 2025
Израиль

ДТП на 1-й трассе, один из пострадавших в тяжелом состоянии

Мада
ДТП
время публикации: 16 ноября 2025 г., 07:46 | последнее обновление: 16 ноября 2025 г., 07:46
Пресс-служба МАДА

Утром 16 ноября на 1-й трассе в районе развязки Шаар-Хагай столкнулись грузовик и легковой автомобиль. В результате аварии пострадали три человека.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает, что один из пострадавших, мужчина 33 лет, в тяжелом состоянии. Еще один получил травмы средней тяжести. Третий травмирован легко. Пострадавшие доставлены в иерусалимскую больницу "Шаарей Цедек".

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

