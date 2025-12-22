x
22 декабря 2025
Израиль

"Пелег Иерушалми" вновь выходит протестовать: ожидаются пробки в центре Израиля

Призыв ультраортодоксов
Акции протеста
время публикации: 22 декабря 2025 г., 15:01 | последнее обновление: 22 декабря 2025 г., 15:46
"Пелег Иерушалми" вновь выходит протестовать: ожидаются пробки в центре Израиля
Flash90

Представители радикального ультраортодоксального движения "Пелег Иерушалми" объявили о новой акции протеста против ареста дезертира–"хареди": Ицхак Равиво, которого демонстранты ранее смогли отбить у полиции, в минувший четверг все же был арестован.

По сообщению новостной службы 12 канала ИТВ, в качестве протеста за его арест сотни представителей "Пелег Иерушалми" выйдут перекрывать несколько ключевых автомагистралей в центральной части Израиля.

Полиция сообщает, что ожидается перекрытие шоссе №4 на участке от Алуф Саде до Эм а-Мошавот в обоих направлениях, шоссе будет перекрыто примерно в 16:00. Ожидаются также пробки и затруднения движения в Бней-Браке и Рамат-Гане, где демонстранты планируют перекрывать улицу Жаботински.

Полиция пыталась задержать Ицхака Равиво, арест которого стал поводом для новой акции протеста, еще около месяца назад: к его дому в Рамат-Гане ночью прибыли сотрудники полиции. Однако организации помощи дезертирам–"харедим" разослали сообщение о намечающемся аресте, и к месту прибыли десятки демонстрантов, которые вступили в столкновения с полицейскими и даже перевернули полицейскую машину.

Равиво смог скрыться и избежать ареста. На прошлой неделе его вновь задержали, на этот раз устроив засаду под его домом. После задержания Ицхак Равиво был приговорен к 17 дням заключения, что стало поводом для очередной волны протестов.

