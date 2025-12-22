В Иране осуществлены ракетные запуски

Государственные СМИ Ирана сообщают, что в различных областях страны 22 декабря проводятся ракетные учения. Публикуются видео запусков ракет. По неофициальной информации, видео сняты в районе Тегерана, Исфахана и Мешхеда.

"Цель иранской ракетной программы – защита территории Исламской республики. Она не является предметом переговоров. Речь идет о нашей обороноспособности, призванной заставить потенциальных агрессоров задуматься о своих действиях", – заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи.

Начальник генштаба ЦАХАЛа Эяль Замир в субботу, 20 декабря, поговорил с командующим Центральным командованием ВС США (CENTCOM) адмиралом Брэдом Купером и заявил, что начатые иранским "Корпусом стражей исламской революции" ракетные учения могут использоваться как прикрытие для внезапного удара по Израилю. Об этом пишет Axios со ссылкой на три израильских и американских источника.

Ранее новостная служба медиакорпорации "Кан" сообщала, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу провел серию консультаций с представителями системы безопасности, посвященных попыткам Ирана восстановить и нарастить ракетный потенциал после последнего противостояния.

Ожидается, что иранская угроза станет одной из основных тем предстоящих переговоров Нетаниягу с президентом США Дональдом Трампом. В Иерусалиме сомневаются, что американский лидер даст согласие на превентивный израильский удар по ракетным объектам.