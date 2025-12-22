x
22 декабря 2025
22 декабря 2025
Израиль

В Пурим несколько еврейских семей поселятся на территории поселка Са-Нур

Иудея и Самария
Бецалель Смотрич
Исраэль Кац
время публикации: 22 декабря 2025 г., 15:29 | последнее обновление: 22 декабря 2025 г., 15:32
В Пурим несколько еврейских семей поселятся на территории поселка Са-Нур
Карты генштаба СССР

Министр обороны Исраэль Кац и министр финансов Бецалель Смотрич согласовали с командованием Центрального военного округа переселение "поселенческого ядра" – группы семей – в поселок Са-Нур в северной Самарии, который был ликвидирован в рамках одностороннего размежевания двадцать лет назад. Переезд состоится перед праздником Пурим.

Кроме того, Исраэль Кац представил на утверждение правительства совместное с министром финансов решение о выделении 20 миллионов шекелей целевого бюджета на прокладку объездной дороги к поселку Са-Нур. Эта дорога будет отвечать оперативным потребностям подразделений Армии обороны Израиля, действующих в Самарии, а также поддержит восстановление поселенческой деятельности в этом районе.

Напомним, ранее правительство завершило процесс легализации 19 форпостов и новых поселков в Иудее и Самарии в рамках плана по созданию 22 новых населенных пунктов. Для реализации этого решения необходим новый транспортный коридор, который позволит безопасно добираться до возрождаемого поселения в обход палестинской деревне Силат ад-Дахр.

Штаб Центрального военного округа уже завершил подготовку оперативных требований к проекту и опубликовал приказ об отчуждении земель, необходимых для строительства дороги. Работы могут начаться уже в ближайшее время при условии утверждения бюджета.

Израиль
