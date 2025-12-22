Высокопоставленная турецкая делегация обсудит с президентом Сирии курдов и Израиль

В Дамаск прибыла представительная турецкая делегация, в состав которой вошли министр иностранных дел Хакан Фидан, министр обороны Яшар Гюлер и глава Национальной разведывательной организации Ибрагим Калын. Делегация встретится с руководством Сирии, включая президента Ахмада аш-Шараа.

Согласно изданию "Аль-Араби аль-Джадид", предметом обсуждения станет весь комплекс турецко-сирийских отношений за год, прошедший после свержения режима Башара Асада. Особое внимание будет уделено интеграции в государственные структуры Сирийских демократических сил, представляющих интересы курдского населения Сирии.

С точки зрения турецких властей, СДС – террористическая организация, связанная с Рабочей партией Курдистана. Официальная Анкара не исключает применение военной силы против сирийских курдов, обладающих обширной автономией и опасающихся лишиться своих достижений в случае интеграции с новыми властями.

Также на повестке дня – ситуация на юго-западе Сирии, где действует израильская армия, и борьба с "Исламским государством", которое пытается восстановить свои силы, используя нестабильную ситуацию в стране.