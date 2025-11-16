ЦАХАЛ проводит международный семинар, посвященный урокам войны на всех фронтах

Армия обороны Израиля открыла в воскресенье, 16 ноября, международный семинар, посвященный урокам войны на всех фронтах, с участием командиров и офицеров ведущих армий мира. Мероприятие проходит под эгидой командования сухопутных войск ЦАХАЛа и продлится до конца недели.

В семинаре принимают участие представители вооруженных сил США, Канады, Великобритании, Германии, Финляндии, Индии, Греции, Кипра, Чехии, Венгрии, Польши, Австрии, Эстонии, Японии, Марокко, Румынии, Сербии и Словакии. Гости прибыли в Израиль, чтобы ознакомиться с опытом ЦАХАЛа, накопленным за последние два года боевых действий на различных направлениях.

"Цель семинара – укрепление военного сотрудничества, углубление знакомства с различными оперативными концепциями, обмен профессиональными знаниями и опытом между армиями, а также усиление международной легитимности действий ЦАХАЛа", – сказано в официальном уведомлении израильской армии.

В заявлении подчеркивается, что ЦАХАЛ продолжит инициировать и развивать международные форматы взаимодействия с ведущими армиями мира как часть постоянных усилий по укреплению связей, расширению сотрудничества и совместному изучению общих вызовов безопасности.