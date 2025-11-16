x
Израиль

Шикли: продажа американцами F-35 саудовцам может обсуждаться в рамках нормализации

США
Саудовская Аравия
Вооружения
время публикации: 16 ноября 2025 г., 08:20 | последнее обновление: 16 ноября 2025 г., 08:26
Министр по делам диаспоры Амихай Шикли
Noam Revkin Fenton/Flash90

Министр по делам диаспоры Амихай Шикли заявил, что Израиль может обсуждать возможную продажу американских истребителей пятого поколения F-35 Саудовской Аравии, если такая сделка будет увязана с нормализацией отношений между Иерусалимом и Эр-Риядом.

В интервью "Кан Бет" он сказал: "Если это включает нормализацию, то определенно заслуживает обсуждения".

Высказывание Шикли прозвучало на фоне сообщений американских и израильских СМИ о том, что администрация Дональда Трампа рассматривает запрос Эр-Рияда на покупку самолетов F-35 и может увязать будущий пакет договоренностей с вопросом саудовско-израильской нормализации.

По данным Axios, израильские официальные лица уже передали Вашингтону позицию, согласно которой Израиль не возражает против самой продажи, но настаивает, чтобы она состоялась только в рамках "полной нормализации" с королевством.

Израиль
