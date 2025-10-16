Админ телеграм-групп, где публиковались интимные материалы, приговорен к 4,5 годам тюрьмы

Мировой суд в Рамле приговорил администратора "телеграм-групп" Офира Хая Аарона к 4,5 годам тюрьмы за распространение интимных материалов с участием несовершеннолетних.

Дополнительно суд назначил условный срок и обязал выплатить пострадавшим компенсацию на общую сумму 375 тысяч шекелей.

По материалам обвинения, подсудимый создал и администрировал в Telegram несколько "закрытых" групп (около 4 тысяч участников), где без ведома и согласия распространял интимные фото и видео израильских девушек и несовершеннолетних. Публикации сопровождались их личными данными и аватарками из соцсетей. Доступ к таким группам продавался за 30-310 шекелей с пользователя. На этом "бизнесе" подсудимый заработал десятки тысяч шекелей.