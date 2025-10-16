Источники в Газе сообщают о двух убитых в результате действий ЦАХАЛа

Источники в Газе заявляют об одном убитом в результате израильского обстрела в Аль-Бурейдже, в центре сектора.

Также сообщается, что БПЛА ЦАХАЛа нанес удар по цели в районе Маан, на юге Хан-Юниса, на юге сектора. Один убитый, один раненый.

ЦАХАЛ эти сообщения пока не комментирует.

10 октября 2025 года в Газе вступил в силу режим прекращения огня. При этом ЦАХАЛ контролирует буферную зону (более 50% территории сектора) и сохраняет за собой право нанесения ударов по целям в Газе в случае возникновения угроз безопасности.