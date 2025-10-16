x
16 октября 2025
Израиль

Офицер запаса потребовала изменить название "Партии резервистов" Йоаза Генделя

Резервисты
время публикации: 16 октября 2025 г., 10:36
Офицер запаса потребовала изменить название "Партии резервистов" Йоаза Генделя
Photo by Yonatan Sindel/Flash90

Регистратору партий была подана жалоба с требованием запретить бывшему депутату Кнессета и бывшему министру связи Йоазу Генделю использовать слово "резервисты" ("милуимниким") в названии своей партии.

Подательница жалобы, офицер запаса, отслужившая с начала войны более 280 дней, утверждает, что "название партии вводит в заблуждение, давая понять, что объединяет военнослужащих запаса".

Кроме того, согласно жалобе, название партии незаконно использует репутацию Армии обороны Израиля как инструмент предвыборной агитации, нарушая принцип политической нейтральности ЦАХАЛа.

Израиль
