Офицер запаса потребовала изменить название "Партии резервистов" Йоаза Генделя

Регистратору партий была подана жалоба с требованием запретить бывшему депутату Кнессета и бывшему министру связи Йоазу Генделю использовать слово "резервисты" ("милуимниким") в названии своей партии.

Подательница жалобы, офицер запаса, отслужившая с начала войны более 280 дней, утверждает, что "название партии вводит в заблуждение, давая понять, что объединяет военнослужащих запаса".

Кроме того, согласно жалобе, название партии незаконно использует репутацию Армии обороны Израиля как инструмент предвыборной агитации, нарушая принцип политической нейтральности ЦАХАЛа.