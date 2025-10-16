В Кфар-Сабе "Тесла" врезалась в магазин, один человек в критическом состоянии
время публикации: 16 октября 2025 г., 09:37 | последнее обновление: 16 октября 2025 г., 10:19
Утром 16 октября в Кфар-Сабе на шоссе А-Мовиль электромобиль врезался в магазин. Мужчина примерно 35 лет получил множественные травмы, он в критическом состоянии.
Пострадавший направлен в городскую больницу "Меир".
Судя по фото и видео службы "Маген Давид Адом", в витрину магазина врезался электромобиль Tesla Model Y.
Служба "Маген Давид Адом" сообщает, что водитель электромобиля и двое пешеходов получили легкие травмы, им также была оказана помощь для выведения из состояния нервного шока.