В Кфар-Сабе "Тесла" врезалась в магазин, один человек в критическом состоянии

Утром 16 октября в Кфар-Сабе на шоссе А-Мовиль электромобиль врезался в магазин. Мужчина примерно 35 лет получил множественные травмы, он в критическом состоянии.

Пострадавший направлен в городскую больницу "Меир".

Судя по фото и видео службы "Маген Давид Адом", в витрину магазина врезался электромобиль Tesla Model Y.

Служба "Маген Давид Адом" сообщает, что водитель электромобиля и двое пешеходов получили легкие травмы, им также была оказана помощь для выведения из состояния нервного шока.