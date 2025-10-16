x
16 октября 2025
|
последняя новость: 10:53
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
16 октября 2025
|
16 октября 2025
|
последняя новость: 10:53
16 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В Кфар-Сабе "Тесла" врезалась в магазин, один человек в критическом состоянии

Мада
ДТП
время публикации: 16 октября 2025 г., 09:37 | последнее обновление: 16 октября 2025 г., 10:19
В Кфар-Сабе "Тесла" врезалась в магазин, один человек в тяжелом состоянии
Пресс-служба МАДА

Утром 16 октября в Кфар-Сабе на шоссе А-Мовиль электромобиль врезался в магазин. Мужчина примерно 35 лет получил множественные травмы, он в критическом состоянии.

Пострадавший направлен в городскую больницу "Меир".

Судя по фото и видео службы "Маген Давид Адом", в витрину магазина врезался электромобиль Tesla Model Y.

Служба "Маген Давид Адом" сообщает, что водитель электромобиля и двое пешеходов получили легкие травмы, им также была оказана помощь для выведения из состояния нервного шока.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook