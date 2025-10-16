ЦАХАЛ: целями атак в Ливане стала подземная инфраструктура "Хизбаллы"

Пресс-служба Армии обороны Израиля подтвердила сообщения иностранных СМИ о нанесении ударов на территории Ливана.

ЦАХАЛ сообщает, что, руководствуясь данными военной разведки (АМАН), ВВС Израиля атаковали объекты подземной инфраструктуры "Хизбаллы", на которых хранилось оружие. Удары были нанесены в долине Бекаа и на юге Ливана.

"Террористическая организация "Хизбалла" продолжает попытки восстановить террористическую инфраструктуру в различных районах Ливана, что является грубым нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном", – подчеркивается в сообщении ЦАХАЛа.