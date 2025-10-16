x
16 октября 2025
Ближний Восток

Ливанские СМИ: ВВС ЦАХАЛа атаковали цель в долине Бекаа

Ливан
Хизбалла
ЦАХАЛ
Война с "Хизбаллой"
время публикации: 16 октября 2025 г., 18:19 | последнее обновление: 16 октября 2025 г., 18:19
Ливанские СМИ: ВВС ЦАХАЛа атаковали цель в долине Бекаа
AP Photo/Hussein Malla

Согласно сообщениям в ливанских СМИ, ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в городе Шимстар в долине Бекаа.

На фотографиях, публикуемых в социальных сетях, можно увидеть столб черного дыма, поднимающийся над городом.

Сообщается, что целью атаки стало здание.

Нет информации ни о том, какие объекты стали целью удара, ни о погибших или раненых.

ЦАХАЛ на данном этапе эту информацию не комментирует.

Ближний Восток
