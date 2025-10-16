Ливанские СМИ: ВВС ЦАХАЛа атаковали цель в долине Бекаа
время публикации: 16 октября 2025 г., 18:19 | последнее обновление: 16 октября 2025 г., 18:19
Согласно сообщениям в ливанских СМИ, ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в городе Шимстар в долине Бекаа.
На фотографиях, публикуемых в социальных сетях, можно увидеть столб черного дыма, поднимающийся над городом.
Сообщается, что целью атаки стало здание.
Нет информации ни о том, какие объекты стали целью удара, ни о погибших или раненых.
ЦАХАЛ на данном этапе эту информацию не комментирует.
