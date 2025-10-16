Ливанские СМИ: ВВС ЦАХАЛа атаковали цель в долине Бекаа

Согласно сообщениям в ливанских СМИ, ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в городе Шимстар в долине Бекаа.

На фотографиях, публикуемых в социальных сетях, можно увидеть столб черного дыма, поднимающийся над городом.

Сообщается, что целью атаки стало здание.

Нет информации ни о том, какие объекты стали целью удара, ни о погибших или раненых.

ЦАХАЛ на данном этапе эту информацию не комментирует.