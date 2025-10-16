Беспорядки в Иерусалиме и Бейт-Шемеше: задержаны четыре человека

Поздно вечером 15 октября в Иерусалиме и Бейт-Шемеше произошли столкновения между участниками акций протеста и полицией.

В Бейт-Шемеше представители ультраортодоксальной общины протестовали против призыва учащихся йешив в армию. Демонстранты перекрывали дорогу, мешали движению общественного транспорта, поджигали мусорные баки и бросали камни. Камнями повреждена проезжавшая машина, водитель и пассажиры не пострадали.

В Иерусалиме в районе Парижской площади (Кикар Париз) несколько десятков правых активистов требовали прекратить расследования и освободить евреев, задержанных за преступления на националистической почве. Демонстранты также блокировали движение. Прохожий распылил в сторону демонстрантов содержимое баллончика со слезоточивым газом, он был задержан.

Пресс-служба полиции сообщила, что были задержаны четыре человека по подозрению на нарушение общественного порядка.