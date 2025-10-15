x
15 октября 2025
последняя новость: 23:39
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
15 октября 2025
15 октября 2025
последняя новость: 23:39
15 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

Министр обороны поручил ЦАХАЛу подготовить план на случай возобновления военных действий в Газе

Война с ХАМАСом
Заложники
Дональд Трамп
Исраэль Кац
ЦАХАЛ
время публикации: 15 октября 2025 г., 23:39 | последнее обновление: 15 октября 2025 г., 23:44
Министр обороны поручил ЦАХАЛу подготовить план возобновления военных действий в Газе
Мааян Тоаф, GPO

Министр обороны Израиля Исраэль Кац отдал распоряжение ЦАХАЛу, чтобы он подготовил план на случай возобновления боевых действий в Газе. Об этом сообщила канцелярия министра.

"В рамках плана, разработанного президентом США Дональдом Трампом, ХАМАС обязан вернуть всех погибших заложников и сложить оружие, при этом Израиль совместно с международными силами будет действовать для уничтожения туннелей и инфраструктуры террора в Газе, чтобы гарантировать ее демилитаризацию и то, что она не представляет угрозу для Израиля".

Министр обороны заявил: "Если ХАМАС откажется выполнять свою часть соглашения, Израиль возобновит боевые действия и будет добиваться достижения всех целей войны".

Сообщение было выпущено канцелярией министра обороны после того, как президент США Дональд Трамп в интервью CNN заявил, что он разрешит Израилю возобновить боевые действия в секторе Газы, если ХАМАС откажется выполнять соглашение.

Израиль
