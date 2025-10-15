Министр обороны поручил ЦАХАЛу подготовить план на случай возобновления военных действий в Газе

Министр обороны Израиля Исраэль Кац отдал распоряжение ЦАХАЛу, чтобы он подготовил план на случай возобновления боевых действий в Газе. Об этом сообщила канцелярия министра.

"В рамках плана, разработанного президентом США Дональдом Трампом, ХАМАС обязан вернуть всех погибших заложников и сложить оружие, при этом Израиль совместно с международными силами будет действовать для уничтожения туннелей и инфраструктуры террора в Газе, чтобы гарантировать ее демилитаризацию и то, что она не представляет угрозу для Израиля".

Министр обороны заявил: "Если ХАМАС откажется выполнять свою часть соглашения, Израиль возобновит боевые действия и будет добиваться достижения всех целей войны".

Сообщение было выпущено канцелярией министра обороны после того, как президент США Дональд Трамп в интервью CNN заявил, что он разрешит Израилю возобновить боевые действия в секторе Газы, если ХАМАС откажется выполнять соглашение.