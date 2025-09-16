Айзенкот объявил о создании своей партии

Бывший начальник генерального штаба ЦАХАЛа и бывший депутат Кнессета Гади Айзенкот объявил о создании новой партии "Прямо! С Айзенкотом" (ישר! עם איזנקוט). Видимо, в дальнейшем партия будет идти на выборы как "Яшар"*.

Среди 120 учредителей партии президент WIX Нир Зоар, профессор Мануэль Трахтенберг, генерал-майор запаса Таль Руссо, бывший министр Матан Каана и другие. Одним из основателей партии является Йоав Горовиц – в прошлом глава штаба премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

"Создание партии – это личный и общественный долг, который отражает осознание обязанности быть достойными тех жертв, которые наш народ принес", – заявил Айзенкот, потерявший в ходе войны "Железные мечи" сына и племянника.

30 июня 2025 года Айзенкот объявил о выходе из блока "Махане Мамлахти", в составе которого он баллотировался в Кнессет 25-го созыва.

* Отметим, что в истории Израиля уже была партия с таким названием. В 2019-м году партия "Яшар", продвигавшая идею "прямой демократии", участвовала в выборах, но в Кнессет не прошла.