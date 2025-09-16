Гиди Гов подозревается в вождении в пьяном виде, приведшем к цепной аварии с 11 пострадавшими

Известный израильский певец и актер Гиди Гов (75) стал виновником цепной аварии с участием нескольких автомобилей, произошедшей в ночь на вторник, 16 сентября, на шоссе Аялон.

В результате аварии 11 человек получили легкие травмы. Сам певец не пострадал. Он был задержан сотрудниками дорожной полиции и на допросе рассказал, что возвращался с концерта, на котором "выпил немного виски".

После допроса он был отпущен домой. Сегодня ему должно быть предъявлено обвинение в вождении в состоянии алкогольного опьянения.