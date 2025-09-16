Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, во вторник, 16 сентября, температура немного понизится и будет примерно соответствующей среднесезонной. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 18-29 градусов, в Тель-Авиве – 24-30, в Хайфе – 23-29, в Эйлате – 26-36, в Беэр-Шеве – 22-31, на побережье Мертвого моря – 25-33, в Ашкелоне и Ашдоде – 24-29, в Ариэле – 19-32, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 22-36, на Голанских высотах – 20-32.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 29-30 градусов, высота волн – 60-90 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 35 км/ч).

В среду-пятницу – без существенных изменений.