Израиль

На созванном главой правительства совещании произошло столкновение Нетаниягу с Замиром

Война "Железные мечи"
Биньямин Нетаниягу
время публикации: 15 сентября 2025 г., 23:49 | последнее обновление: 15 сентября 2025 г., 23:56
На созванном главой правительства совещании произошло столкновение Нетаниягу с Замиром
מעיין טואף/לע״מ

Как сообщает новостная редакция "Кан бет", на совещании по оборонным вопросам, созванном премьер-министром Биньямином Нетаниягу вечером 14 сентября, произошло столкновение между главой правительства и начальником Генерального штаба генерал-лейтенантом Эялем Замиром.

Замир, повысив голос, призвал Нетаниягу проверить все возможности для достижения соглашения, выразив недоумение тем, что министр стратегического планирования Рон Дермер, координирующий переговоры с ХАМАСом, и глава "Мосада" Давид Барнеа находятся на заседании, а не ведут переговоры.

"Принесите соглашение", – сказал военачальник, на что Дермер ответил: "Ты не понимаешь в дипломатии".

Начальник генштаба также отметил, что наземная операция в городе Газа представляет опасность для удерживаемых террористами заложников. На это глава правительства ответил, что, согласно большинству оценок, такая операция усилит давление на ХАМАС и приведет к победе.

