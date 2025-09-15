x
15 сентября 2025

Израиль

Палестинские источники: в городе Газа действуют израильские танки

Газа
Война "Железные мечи"
время публикации: 15 сентября 2025 г., 23:11 | последнее обновление: 15 сентября 2025 г., 23:23
Палестинские источники: в городе Газа действуют израильские танки
Flash90

Палестинские источники сообщают, что израильские танки действуют в городе Газа. Также сообщается о массовом бегстве жителей из города.

Ранее из сектора поступили сообщения, что ЦАХАЛ наносит массированные удары по целям на северо-западе города Газа.

Согласно сообщениям, имел место удар с воздуха в формате "огненный пояс", используемый как правило для ликвидации подземных объектов.

Официальный Израиль на данный момент не комментирует эту информацию, однако представители ЦАХАЛа подтверждают "Решет Бет", что по Газе наносятся интенсивные удары, заявляя, что в ближайшие дни будут для ХАМАСа тяжелыми.

Израиль
