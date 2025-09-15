Палестинские источники: в городе Газа действуют израильские танки

Палестинские источники сообщают, что израильские танки действуют в городе Газа. Также сообщается о массовом бегстве жителей из города.

Ранее из сектора поступили сообщения, что ЦАХАЛ наносит массированные удары по целям на северо-западе города Газа.

Согласно сообщениям, имел место удар с воздуха в формате "огненный пояс", используемый как правило для ликвидации подземных объектов.

Официальный Израиль на данный момент не комментирует эту информацию, однако представители ЦАХАЛа подтверждают "Решет Бет", что по Газе наносятся интенсивные удары, заявляя, что в ближайшие дни будут для ХАМАСа тяжелыми.