"Колесницы Гидеона – 2": ЦАХАЛ перешел к новой фазе войны в Газе

Утром 16 сентября командование Армии обороны Израиля подтвердило сообщения о переходе к новой фазе военной операции "Колесницы Гидеона – 2" в секторе Газы, целью которой является захват города Газа и уничтожение террористов и инфраструктуры террора в северной части сектора.

В операции задействованы силы 98-й дивизии и 162-й дивизии. Вскоре подключатся силы 36-й дивизии. 99-я дивизия продолжает действовать в северной части сектора. Силы 143-й дивизии "Газа" действуют в зоне безопасности около поселений в западном Негеве и ведут наступательные действия в районах Рафах и Хан-Юнис, на юге сектора.

Планируется дополнительный призыв резервистов в ближайшие дни (до 60 тысяч). Ранее были призваны около 70 тысяч резервистов.

Операция будет расширена в ближайшие дни в соответствии с планами, утвержденными политическим руководством Израиля.

Израильские СМИ приводят оценку военной разведки, согласно которой в городе Газа в настоящее время действуют около 2500 боевиков террористических группировок или более. Руководит боевиками в городе Газа "бригадный генерал" ХАМАСа Изз ад-Дин аль-Хаддад.

Ранее из города Газа были эвакуированы около 40% жителей (более 350 тысяч человек), заявляет ЦАХАЛ. Однако многие местные жители остаются в городе. Военные отмечают, что эвакуируемых было установлено более 20 тысяч палаток, налажено обеспечения медикаментами и продовольствием. Подчеркивается также, что водой жители Газы сейчас обеспечиваются лучше, чем до войны.

Пресс-служба ЦАХАЛа на арабском языке утром во вторник вновь обратилась к жителям города Газа с призывом о незамедлительной эвакуации из зоны боевых действий. В обращении ЦАХАЛа сказано: "Жители Газы, Армия обороны Израиля начала уничтожать инфраструктуру ХАМАС в городе Газа. Город Газа считается опасной зоной боевых действий, и пребывание в этом районе подвергает вас риску. Как можно быстрее переместитесь по улице Ар-Рашид в обозначенные районы к югу от долины Газа на машине или пешком. Присоединяйтесь к более чем 40% жителей города, которые покинули его, чтобы обеспечить свою безопасность и безопасность своих близких".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил: "Мы начали интенсивные военные действия в Газе". Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац в своем Х-аккаунте опубликовал следующее заявление: "Газа в огне. ЦАХАЛ железным кулаком наносит удар по террористической инфраструктуре, а солдаты ЦАХАЛа доблестно сражаются, создавая условия для освобождения заложников и разгрома ХАМАСа. Мы не отступим и не ослабим натиск, пока наша миссия не будет завершена".

Судя по публикуемым данным, ЦАХАЛ перешел к наземной фазе операции в городе Газа поздно вечером 15 сентября после интенсивных ударов по целям в городе. Ночью удары по целям на всей территории сектора продолжались. Однако танки оставались на окраинах города Газа (хотя палестинские источники заявляли о появлении израильских танков в центре города).

ЦАХАЛ заявляет: "Мы уже контролируем 40% территории города (Газа) и прилагаем максимальные усилия для обеспечения безопасности наших солдат. Мы полны решимости к наступлению... и будем действовать до тех пор, пока режим ХАМАСа не будет свергнут. План окружения и захвата города Газа был одобрен и поддержан начальником генштаба, с учетом важных уроков, полученных в ходе операции "Колесницы Гидеона"... Мы не можем позволить ХАМАСу вновь взять под контроль город Газа".

В заявлении командования ЦАХАЛа подчеркивается стремление к освобождению заложников, удерживаемых террористами в Газе с 7 октября 2023 года, и сказано, что операция "Колесницы Гидеона – 2" может быть остановлена в любой момент, если будет достигнуто соглашение о возвращении заложников.

В то же время военные отмечают, что нынешняя фаза военной операции может продлиться много месяцев.