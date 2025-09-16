x
16 сентября 2025
16 сентября 2025
Израиль

Гражданская администрация построит навес в Пещере Праотцев

Иудея и Самария
время публикации: 16 сентября 2025 г., 13:17 | последнее обновление: 16 сентября 2025 г., 13:33

Wisam Hashlamoun/FLASH90

Источник в гражданской администрации в Иудее и Самарии сообщил муниципалитету Хеврона о намерении лишить его части полномочий по поводу происходящего в Пещере Праотцев.

Это делается в рамках установки навеса во дворе Пещеры.

По заявлению представителей гражданской администрации, речь идет о нуждах всех молящихся на месте – и мусульман, и иудеев.

"Полномочия передаются в соответствии с законом, так как муниципалитет Хеврона не имеет права заниматься возведением навеса", – говорится в опубликованном сообщении гражданской администрации.

Израиль
