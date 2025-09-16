Двое детей пострадали во время поездки на электровелосипеде в Иерусалиме

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по Иерусалимскому округу поступило сообщение об аварии с участием электровелосипеда на улице Маагалот а-Рав Пардес в Иерусалиме.

Фельдшеры и парамедики МАДА оказали неотложную помощь двоим пострадавшим детям: 12-летний мальчик получил тяжелую черепно-мозговую травму, восьмилетний мальчик травмирован легко.

После оказания помощи детей эвакуировали в больницу "Шаарей Цедек", старший мальчик находится в тяжелом состоянии.