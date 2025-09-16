x
16 сентября 2025
|
последняя новость: 21:02
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
16 сентября 2025
|
16 сентября 2025
|
последняя новость: 21:02
16 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Двое детей пострадали во время поездки на электровелосипеде в Иерусалиме

Мада
время публикации: 16 сентября 2025 г., 19:57 | последнее обновление: 16 сентября 2025 г., 20:04
Двое детей пострадали во время поездки на электровелосипеде в Иерусалиме
Пресс-служба МАДА

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по Иерусалимскому округу поступило сообщение об аварии с участием электровелосипеда на улице Маагалот а-Рав Пардес в Иерусалиме.

Фельдшеры и парамедики МАДА оказали неотложную помощь двоим пострадавшим детям: 12-летний мальчик получил тяжелую черепно-мозговую травму, восьмилетний мальчик травмирован легко.

После оказания помощи детей эвакуировали в больницу "Шаарей Цедек", старший мальчик находится в тяжелом состоянии.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 22 апреля 2025

В Герцлии столкнулись электросамокат и электровелосипед
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 05 апреля 2022

В Ашдоде упал на дорогу двухлетний ребенок, которого перевозили на электровелосипеде
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 23 ноября 2021

На 40-м шоссе произошла авария с участием 10-летнего велосипедиста, грузовика и легковушки
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 11 ноября 2021

В Иерусалиме автомобиль сбил 12-летнего мальчика на электровелосипеде