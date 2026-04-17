Силы ЦАХАЛа ликвидировали террориста на юге сектора Газы

Бойцы бригады "Негев", действующие в южной части сектора Газы, заметили террориста, который пересек "желтую линию" и приближался к позициям ЦАХАЛа.

Сразу после выявления террориста бойцы открыли огонь и ликвидировали его.

В сообщении пресс-службы ЦАХАЛа подчеркивается: израильские силы размещены в данном районе в соответствии с соглашением, и они продолжат действовать для устранения любой непосредственной угрозы.