Силы ЦАХАЛа ликвидировали террориста на юге сектора Газы
время публикации: 17 апреля 2026 г., 21:29 | последнее обновление: 17 апреля 2026 г., 22:10
Бойцы бригады "Негев", действующие в южной части сектора Газы, заметили террориста, который пересек "желтую линию" и приближался к позициям ЦАХАЛа.
Сразу после выявления террориста бойцы открыли огонь и ликвидировали его.
В сообщении пресс-службы ЦАХАЛа подчеркивается: израильские силы размещены в данном районе в соответствии с соглашением, и они продолжат действовать для устранения любой непосредственной угрозы.