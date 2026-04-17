За неделю в Иудее и Самарии задержаны 70 подозреваемых в террористической деятельности
время публикации: 17 апреля 2026 г., 10:40 | последнее обновление: 17 апреля 2026 г., 10:40
За прошедшую неделю силы Армии обороны Израиля и пограничной полиции (МАГАВ) задержали более 70 лиц, разыскивавшихся в связи с террористической деятельностью и организацией беспорядков.
В том числе задержаны боевики ХАМАСа и "Исламского джихада", подстрекатели, организаторы переброски нелегальных мигрантов, а также участники забросов камнями и бутылками с зажигательной смесью.
В ходе задержаний были изъяты 12 единиц оружия и свыше 100 000 шекелей, предназначавшихся для финансирования террора.
Также были обнаружены и конфискованы беспилотные летательные аппараты, боеприпасы, агитационные материалы и военное снаряжение.