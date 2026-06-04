ЦАХАЛ просит жителей южного Ливана не спешить с возвращением

Пресс-служба ЦАХАЛа на арабском языке предупредила жителей южного Ливана о том, что не следует возвращаться на юг страны до особого уведомления.

ЦАХАЛ заявляет, что им следует оставаться к северу от реки Захрани (севернее реки Литани).

Обращение было распространено через соцсети после того, как Госдепартамент США опубликовал совместное заявление США, Израиля и Ливана по итогам четвертой трехсторонней встречи высокого уровня, проходившей 2-3 июня. В заявлении говорится, что по итогам переговоров при посредничестве США Израиль и Ливан согласились на реализацию прекращения огня.

"Хизбалла" не участвовала в переговорах. Боевые действия на юге Ливана пока продолжаются.