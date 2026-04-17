ЦАХАЛ нанес удары по более чем 380 целям "Хизбаллы" за последние сутки

Война с "Хизбаллой"
ЦАХАЛ
время публикации: 17 апреля 2026 г., 00:01 | последнее обновление: 17 апреля 2026 г., 00:02
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщил, что за последние сутки атаковал более 380 объектов "Хизбаллы" на юге Ливана в поддержку действующих там наземных сил.

Среди пораженных целей – боевики, командные пункты и ракетные пусковые установки, из которых велся огонь по территории Израиля.

В сообщении армейской пресс-службы отмечается, что ЦАХАЛ находится в состоянии повышенной боеготовности и действует в соответствии с указаниями политического руководства. Массированные удары были нанесены в последние часы перед вступлением в силу десятидневного прекращения огня.

