Вступил в силу 10-дневный режим прекращения огня с Ливаном

В полночь вступил в силу режим прекращения огня в Ливане, о котором ранее объявил президент США Дональд Трамп.

В предшествовавшие "перемирию" часы ВВС ЦАХАЛа наносили активные удары по объектам "Хизбаллы", а "Хизбалла" обстреливала ракетами израильский север.

Объявление о прекращении огня было сделано Трампом после его телефонного разговора с президентом Ливана Жозефом Ауном и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу. Трамп также сообщил, что поручил вице-президенту Джей Ди Вэнсу, госсекретарю Рубио и председателю Объединенного комитета начальников штабов Дэну Кейну "работать с Израилем и Ливаном для достижения прочного мира", и что он пригласил обоих лидеров на совместную встречу в Белом доме.

Аун подчеркнул первостепенную важность прекращения огня и поблагодарил Трампа, а также лидеров Саудовской Аравии, Египта, Катара и Иордании.

Представитель "Хизбаллы" в парламенте Ливана Хасан Фадлалла в эфире телеканала "Аль-Маядин" подтвердил готовность группировки соблюдать режим прекращения огня при условии, что Израиль прекратит боевые действия. Другой депутат от "Хизбаллы", Ибрагим аль-Мусави в интервью AFP более подробно изложил требования группировки: перемирие должно быть всеобъемлющим, Израиль не должен использовать его для проведения ликвидаций, а передвижение израильских сил в приграничных районах должно быть ограничено. Аль-Мусави также поблагодарил Иран, заявил, что "перемирие бы не состоялось, если бы Тегеран не отнесся к прекращению огня в Ливане так же серьезно, как к вопросу об Ормузском заливе".

Премьер-министр Израиля провел совещание узкого кабинета, на котором проинформировал министров, что "откликнулся на призыв президента Трампа к прекращению огня".

После этого в видеообращении Нетаниягу подчеркнул, что у Израиля два принципиальных требования на переговорах: разоружение "Хизбаллы" и устойчивый мирный договор – "мир с позиции силы". При этом он отметил, что отверг оба условия, на которых настаивала "Хизбалла": полный отход Израиля к международной границе и перемирие в формате "тишина в обмен на тишину". "Ни одно из этих условий не принято. Мы остаемся в Ливане в расширенной зоне безопасности", – заключил израильский премьер.

По опубликованной на текущий момент информации, ЦАХАЛ останется на занятых позициях в Ливане в десятикилометровой зоне от Рас-Байды на побережье Средиземного моря до сирийского Хермона. При этом ЦАХАЛ продолжит действовать не только для пресечения немедленной угрозы, но и против готовящейся угрозы, как это было в период с октября 2024 года по февраль 2026 года.