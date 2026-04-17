Полиция Израиля перекрыла улицы в Иерусалиме в связи с марафоном

Полиция Израиля и бойцы пограничной полиции завершили подготовку к Иерусалимскому марафону 2026 года и с раннего утра развернуты вдоль трассы забега и на прилегающих улицах.

Полицейские обеспечивают безопасность тысяч бегунов и участников мероприятия, поддержание общественного порядка и регулирование движения.

Все дороги вдоль маршрутов марафона перекрыты, граждан просят следовать указаниям полицейских и проверять изменения в навигационных приложениях и на информационных ресурсах полиции.

Список перекрытий: кампус Еврейского университета, улица Нетанэль Лорх, бульвар Рабина, улица Ротшильд, улица Каплан, бульвар Хаим Хазаз, улица Черняховского, улица а-Пальмах, улица Аза, улица а-Наси, улица Керен а-Йесод, улица Кинг Джордж, улица Яффо, площадь ЦАХАЛа, улица а-Цанханим, бульвар Хаим Бар-Лев, улица Джорджа Адама Смита, улица Лехи, улица Мартина Бубера, улица Биньямин Мазар, улица Черчилля, улица Карив, Яффские ворота, улица Армянского патриархата, Сионские ворота, улица Хативат-Йерушалаим, улица Царя Давида, улица Элиягу Шама, улица Эмиль Ботта, улица Жаботински, улица Шопена, улица Дубнова, улица Грец, улица Эмек-Рефаим, улица Дерех а-Ракевет, улица Дерех Бейт-Лехем, улица Давид Ремез, улица Дерех Хеврон, улица Яновски, улица Йехуда, улица Пьер Кениг, улица Элазар а-Модаи, улица Ковшей Катамон, улица Йегошуа Явин, парк Сакер.

Бульвар Бен-Цви перекрыт с вечера накануне марафона, а также действуют ограничения на парковку. На другой официальной странице марафона упоминается и бульвар Руппин как перекрытый в день забега.