СМИ: лидеры оппозиции предлагают Ганцу должность президента в обмен на отказ от участия в выборах

Лидеры оппозиционных партий намерены предложить Бени Ганцу поддержку его кандидатуры на пост президента Израиля в обмен на его согласие отказаться от участия в выборах. Об этом вечером 17 апреля сообщил "Кан".

Согласно опубликованной информации, глава "Еш Атид" Яир Лапид, глава НДИ Авигдор Либерман, глава партии "Яшар" Гади Айзенкот и глава партии "Беннет-2026" Нафтали Беннет предложат это Ганцу в ближайшие дни.

Стратегический советник Моше Деби сообщил также в эфире "Кан", что объединение партий в оппозиционном блоке является решенным вопросом, однако, по его словам, неизвестно, кто возглавит будущее объединение Нафтали Беннет или Гади Айзенкот.

В свою очередь, газета "Исраэль а-Йом" сообщила, что лидеры оппозиции предлагают Ганцу помощь в продвижении его кандидатуры на должность главы Еврейского агентства ("Сохнут") в обмен на отказ от участия в выборах. Оппозиционеры объясняют Ганцу, что этот пост может стать трамплином для выдвижения кандидатуры на пост президента государства, подобно тому, как это произошло с Ицхаком Герцогом.

Партия "Кахоль Лаван", которую возглавляет Ганц, не проходит электоральный барьер, и по сообщениям, публиковавшимся на этой неделе, Ганц близок к договоренности с лидером партии "Милуимниким" Йоазом Хенделем о совместном участии в выборах. В оппозиции опасаются, что Ганц либо не пройдет электоральный барьер и "похоронит" некое число голосов, либо пройдет в Кнессет и присоединится к правительству во главе с Биньямином Нетаниягу.