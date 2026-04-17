БАГАЦ, прекращения огня и "приобретения" Беннета. Итоги недели

Публикацию подготовил политический обозреватель Newsru.co.il Габи Вольфсон

Два заседания Верховного суда состоялись на этой неделе, и как будто специально были сведены во времени, чтобы напомнить о предвыборной кампании, а также о борьбе вокруг повестки дня.

12 апреля БАГАЦ рассматривал иск с требованием объявить правительство оскорбляющим суд из-за невыполнения кабинетом распоряжений, касающихся призыва ультраортодоксов. 15 апреля БАГАЦ рассматривал петиции с требованием обязать премьер-министра уволить министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира. Оба заседания были скорее предвыборным мероприятием (первое – оппозиции, второе – коалиции). Обе стороны в полном объеме использовали предоставившуюся им площадку.

Парламентские каникулы продолжаются, война – тоже (несмотря на прекращение огня в Иране и, с полуночи, в Ливане). Однако это отнюдь не означает, что политическая жизнь в Израиле замерла. Партии продолжают переговоры о возможных объединениях перед выборами. Те партии, в которых не планируются праймериз, представляют новых игроков. И все ждут ответа на один вопрос – когда будут объявлены выборы. Чем дальше, чем очевидней, что в Иране и в Ливане на данный момент нет "абсолютной победы", которую можно представить избирателям, становится ясно, что вовсе не фантастической является перспектива того, что впервые с 1988 года выборы в Кнессет пройдут в срок. И судя по разговорам в политической системе, коалиция не собирается пассивно ждать выборов. От намерения утвердить закон о разделении функций юридического советника до все еще актуального закона о призыве. Однако планы сами по себе, а у реальности свои законы.

Особенно, когда идет война.

БАГАЦ: судебные разбирательства или предвыборная кампания?

Заседания Высшего суда справедливости, состоявшиеся на этой неделе, сначала были своего рода подарком для оппозиции, потом – для коалиции.

Обсуждение иска с требованием объявить правительство оскорбляющим суд из-за невыполнения распоряжений, касающихся призыва учащихся йешив, вернуло на повестку дня тему, из которой пытаются выжать максимум электоральной пользы почти все партии оппозиции. Продолжающаяся война, высказывания высокопоставленных офицеров (не только начальника генерального штаба) и общественные сантименты в пользу ужесточения шагов в отношении уклонистов сделали любое публичное обсуждение этой темы подарком для оппозиции.

В коалиции чувствуют себя между молотом общественного давления и наковальней политических интересов. Боаз Бисмут продолжает говорить о том, что сразу после возвращения Кнессета с каникул возобновится работа над законопроектом о призыве. С точки зрения перспектив его утверждения, в коалиции полагают, что в нынешнем виде будет крайне трудно сформировать большинство. В "Ликуде", в "Ционут Датит" и в "Агудат Исраэль" достаточно недовольных, чтобы сделать утверждение закона крайне сложной, почти неразрешимой задачей. В то же время, полагают в коалиции, небольшие, возможно даже косметические изменения, создадут почву для изменения позиции нескольких возражающих. И этого будет достаточно. Нетаниягу, как полагают в политической системе, надеется и на сей раз убедить избирателей, что сделано максимум возможного, и лучше такой закон, чем никакой.

В коалиции полагают, что ШАС и "Дегель а-Тора" не будут чинить препятствий утверждению закона. Журналист Янки Фарбер из издания "Бе-хадрей харедим" рассказал мне на этой неделе в интервью "Кан РЭКА" о дилеммах в ультраортодоксальной среде: "С одной стороны, политические лидеры и функционеры видят, что санкции являются эффективным рычагом давления, подталкивающим молодежь к службе. В этом смысле "закон Бисмута", отменяющий большую часть санкций, выгоден ультраортодоксам. С другой стороны, лидеры "харедим" не могут себе позволить согласиться с тем, что будет принят закон, дающий хотя бы теоретическую легитимацию призыву ультраортодоксов в ЦАХАЛ".

Более всего в коалиции хотели бы снять вопрос призыва ультраортодоксов с общественного обсуждения. Однако все еще не нашли ответа на вопрос, что поспособствует этому в большей степени – утверждение закона или отказ от этого.

Обсуждение петиций с требованием обязать Нетаниягу уволить Бен-Гвира стало подарком для коалиции. Не надо быть сторонником нынешнего министра национальной безопасности, чтобы испытывать недовольство самим фактом того, что суд обсуждает вопрос отстранения от должности министра, которого премьер-министр не собирается увольнять. Авторы петиций подарили коалиции и ее сторонникам легитимный повод для нового витка обсуждения вопроса – "кто принимает решения в Израиле?"

Этот вопрос, лежавший в основе юридической реформы, в коалиции очень хотели бы сделать одним из основных в ходе предстоящей предвыборной кампании. Пока что он стал главной внутриполитической темой дня.

Надо признать, что судьи Верховного суда проявили недюжинный политический талант. Они прекрасно понимали, что вердикт – любой вердикт – сделает их не только объектом критики, но и неизбежно превратит в участников политической игры. Ицхак Амит, а в первую очередь, его заместитель и главный противник в том, что касается юридической концепции – Ноам Солберг, этого меньше всего хотели. Поэтому уже с первых часов обсуждения на стол было положено предложение вернуть стороны к переговорам. Не случайно это предложение исходило именно от Солберга. Не случайно адвокат Бен-Гвира согласился на переговоры при условии, что механизм контроля за соблюдением его условий будет координировать все тот же Солберг. Религиозный еврей из Гуш-Эциона, который в 2028 году должен сменить Ицхака Амита в должности председателя Верховного суда, вновь сыграл роль "громоотвода".

А с политической точки зрения, как это всегда бывает, когда речь идет о компромиссах, обе стороны имеют возможность утверждать, что одержали победу. Оппозиционеры (справедливо) утверждают, что суд не поскупился на критику в адрес Итамара Бен-Гвира, и что не менее важно для тех, кто опасается ослабления власти судебной системы – даже консервативные судьи настаивали на том, что у них есть полномочия рассматривать вопрос об отстранении министра от должности. Вторая сторона имеет основания утверждать, что судьи продемонстрировали явное нежелание выносить вердикт

Этого заседания суда в политической системе ждали и боялись, так как в правительстве заявляли о готовности на сей раз пойти до конца, то есть не выполнять решения суда, что само по себе привело бы страну в состояние глубокого кризиса системы власти. Тот факт, что этот сценарий не состоялся, отнюдь не означает, что политико-юридические страсти улеглись. В комиссии Кнессета по законодательству продолжается работа над законом о разделении функций юридического советника, а также по выводу отдела по расследованию преступлений, совершенных полицейскими, из ведома прокуратуры. Два очень болезненных с точки зрения юридической системы законопроекта продолжают свой путь к утверждению. Вопрос, будет ли у коалиции время для завершения работы над законопроектом, остается открытым.

Прекращения огня: отдаляются или приближаются выборы?

Девять дней тому назад вступило в силу прекращение огня с Ираном. В ночь на 17 апреля вступило в силу перемирие в Ливане. На прошлой неделе исполнились 30 месяцев с начала войны в регионе, со дня вторжения ХАМАСа на территорию Израиля. Во всех направлениях достигнуто одно и то же: прекращение огня с туманными результатами. Единственное очевидное (и немаловажное) достижение, которое премьер-министр Биньямин Нетаниягу может представить избирателям – возвращение заложников из Газы, ставшее возможным, прежде всего, благодаря действиям руководства США. Все остальное – это лишь попытка премьер-министра Израиля убедить граждан, что успехи неоспоримы, а изменения на Ближнем Востоке грандиозны. Судя по тому, что за последние недели премьер-министр дважды выступал с записанным обращением к народу – не на пресс-конференции – убеждать удается не очень.

Нетаниягу нуждается в видимых и ощутимых достижениях. Не случайно президент Трамп отказался от первоначального намерения посетить Израиль в День Независимости, который еврейское государство будет отмечать на следующей неделе. В атмосфере незаконченных военных кампаний, празднования и победные декларации выглядели бы неуместно. Столь же неуместно, с позиции израильского премьер-министра, объявлять сейчас о досрочных выборах. Необходимо какое-то достижение, не обязательно военное, возможно и дипломатическое, которое наполнило бы содержанием лозунг об изменении Ближнего Востока. У Нетаниягу есть достаточно прочная политическая база – никто в его блоке, включая ультраортодоксов, не будет торопиться на выборы. Все возможности в его руках, и можно предположить – со всей осторожностью, которая необходима, когда речь идет о Биньямине Нетаниягу, что спешить на встречу с избирателем он тоже не будет. Дата выборов сейчас зависит от того, чего удастся или не удастся добиться Нетаниягу на военных и дипломатических фронтах.

Оппозиция: объединения или отдаления?

Несмотря на то, что дата выборов не названа, и очень может быть, что они пройдут в срок, то есть в конце октября, в оппозиции продолжают готовиться к выборам, причем готовиться очень активно. На этой неделе стало известно, что партии "Кахоль Лаван" и "Милуимниким" близки к достижению договоренностей о совместном участии в выборах. Речь предположительно идет о "техническом блоке", иными словами о союзе, который позволяет партиям вместе баллотироваться на выборах, а сразу после них в случае попадания в Кнессет, действовать там самостоятельно.

Несмотря на то, что и Ганц, и Хендель на данный момент не проходят электоральный барьер, союз между ними интересен в первую очередь по тому что ни тот, ни другой не отвергают возможности политического союза с Биньямином Нетаниягу после выборов. Оба резко критикуют нынешнюю власть, однако риторика и практические решения после выборов – совсем разные вещи.

Как сообщал "Кешет", накануне Бени Ганц встречался и с бывшим премьер-министром Нафтали Беннетом. Содержание встречи не разглашается, однако в политических кругах не считают, что на повестке дня объединение этих партий.

До недавнего времени, наиболее перспективным казалась возможность объединение Айзенкота и Беннета. Однако в последние недели эти контакты практически прекратились. Рост партии Айзенкота в опросах и поддержка, которую он получает в различных сферах, относящихся к бизнес-кругам и СМИ, свела почти к нулю вероятность того, что бывший начальник генштаба уступит бывшему офицеру "сайерет маткаль" первое место в предвыборном списке.

Беннет со своей стороны также не намерен так просто уступать лидерство. Он продолжает формировать свой список, и с каждым новым человеком, все дальше отдаляется от того Нафтали Беннета, который в 2012 году вошел в политику, чтобы бросить вызов в качестве альтернативы справа премьер-министру Биньямину Нетаниягу. Сейчас Беннет формирует партию без ясной идеологической ориентации. На этой неделе Беннет представил два новых "приобретения": бывшую гендиректора минфина Керен Тернер и главу общественной организации "Катеф эль-катеф" Йонатана Шалева. И Тернер, и Шалев не имеют ничего общего с "Байт Иегуди" времен начала политической карьеры Беннета. Как это скажется на голосовании за партию Беннета, а также на отношении к ней со стороны недавних соратников экс-премьера, например Айелет Шакед, покажет время.