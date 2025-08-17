"Гаарец": поселенцы установили дополнительные "караваны" в Хевроне

Поселенцы установили "караваны" на территории квартала Тель Румейда в Хевроне. Как сообщает "Гаарец", речь идет о той части квартала, где раньше не было еврейского присутствия.

Согласно опубликованной информации, "караваны" установлены на территории, которая в рамках соглашения об отступлении ЦАХАЛа из большей части Хеврона находится под контролем Палестинской администрации.

Из гражданской администрации передали, что "караваны" установлены незаконно, "в ближайшее время соблюдение закона будет обеспечено в соответствии с требованиями политического руководства".