"Гаарец": поселенцы установили дополнительные "караваны" в Хевроне
время публикации: 17 августа 2025 г., 13:38 | последнее обновление: 17 августа 2025 г., 13:41
Поселенцы установили "караваны" на территории квартала Тель Румейда в Хевроне. Как сообщает "Гаарец", речь идет о той части квартала, где раньше не было еврейского присутствия.
Согласно опубликованной информации, "караваны" установлены на территории, которая в рамках соглашения об отступлении ЦАХАЛа из большей части Хеврона находится под контролем Палестинской администрации.
Из гражданской администрации передали, что "караваны" установлены незаконно, "в ближайшее время соблюдение закона будет обеспечено в соответствии с требованиями политического руководства".